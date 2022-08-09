Сотрудники МЧС спасли просидевшую сутки в квартире в Иркутске пятилетнюю девочку

В Иркутске сотрудники полиции и МЧС России вызволили из квартиры пятилетнюю девочку, просидевшую сутки без взрослых. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 9 августа.

Как уточнили в ведомстве, накануне вечером местный житель сообщил правоохранителям, что на четвертом этаже многоквартирного дома на балконе длительное время совсем одна стоит маленькая девочка.

Приехавшие на место полицейские и спасатели использовали специальный транспорт с выдвижной лестницей, чтобы добраться до ребенка.

«Она рассказала, что очень хочет есть и давно находится одна. Как выяснили полицейские, накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребенка в одиночестве», — говорится в сообщении.

Следователи и сотрудники МВД организовали проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили административный протокол.

4 августа стало известно, что в городском округе Щелково несовершеннолетняя погибла, выпав из окна квартиры. Правоохранительные органы организовали проверку.