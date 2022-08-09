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В посольстве Италии заявили об отсутствии случаев аннулирования виз россиянам

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Matteo Nardone
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В Италии не было зафиксировано случаев аннулирования шенгенских виз россиянам, сообщили во вторник, 9 августа, в посольстве страны в Москве.

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«Мы не располагаем никакой информацией, подтверждающей истинность данных утверждений», — передает сообщение дипмиссии ТАСС.

Так в диппредставительстве прокомментировали появившуюся в социальных сетях информацию о случаях аннулирования виз россиян в странах Шенгенской зоны.

Ранее, во вторник, глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости прекратить выдавать туристические визы россиянам для въезда в Евросоюз. Она указала, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека.

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас назвал заявление Калласс махровым нацизмом.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post также призвал страны Запада закрыть въезд для россиян . Он предположил, что граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Тогда же и глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации. По ее словам, в правительстве страны уже обсуждается вопрос об ограничении туризма из РФ. Сейчас въехать в Финляндию может обладатель визы любой страны Шенгенского соглашения.

Еще 26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

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