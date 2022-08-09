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В Сети жестко раскритиковали премьера Эстонии за слова визах для россиян

Пользователи Twitter раскритиковали премьера Эстонии Каллас за призыв прекратить выдавать россиянам визы
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Фото: Global Look press/Lex Zea
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Подписчики аккаунта премьер-министра Эстонии Каи Каллас в Twitter 9 августа подвергли жесткой критике ее предложение запретить гражданам России посещать страны Европы. В своем посте она назвала возможность въезда в западные государства «привилегией, а не правом».

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«Кая. Просто чтобы вы знали, что тысячи высококвалифицированных россиян разбросаны по всей Европе, внося свой вклад в местную экономику, и посещение Европы не должно быть привилегией — это самое меньшее, что вы можете для них сделать», — написал markelz0r.

Другие комментаторы предположили, что у политика отсутствует возможность мыслить здраво и указали на то, что правом человека является именно свобода передвижения.

«Роль политиков — объединять людей, а не разделять», — добавил Jonah.

Каллас опубликовала свое мнение ранее в этот же день. На него оперативно отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявление о привилегии для российских граждан посещать Европу «нацистской хренью», отмечает телеканал «360».

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас в свою очередь указал на то, что подобные высказывания являются «махровым нацизмом».

В свою очередь, первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT назвал декадансом тот факт, что такие страны как Эстония, Латвия, Литва и Польша «диктуют всей остальной Европе, что можно, а что — нельзя».

8 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России. Она назвала неправильным, что россияне «могут ездить в Европу как туристы», пока проводится российская спецоперация по защите мирных жителей Донбасса.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Ведомство фиксирует подобные призывы из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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