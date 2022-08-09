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В Киеве пожаловались на отношение мирового сообщества к украинскому конфликту

В Киеве пожаловались на отношение мирового сообщества к украинскому конфликту

Подоляк: две трети мира занимают нейтральную или пророссийскую позицию в вопросе украинского конфликта
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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Две трети мирового сообщества занимают нейтральную или пророссийскую позицию в вопросе конфликта вокруг Украины. Об этом 9 августа заявил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк в интервью украинской службе Би-би-си (BBC).

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«Наиболее, на мой взгляд, гуманистическая и цивилизованная часть мира признала Россию страной-агрессором и ввела очень мощные санкции. Но две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, или вообще стоит на пророссийских позициях», — сказал он.

По его мнению, это связано с тем, что эти страны ориентировались на экономику России и якобы получали дивиденды, отмечает телеканал «360».

Ранее, 5 августа, Bloomberg сообщил, что около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. Отмечается, что высокопоставленные чиновники из страны G20 столкнулись с нежеланием некоторых государств, входящих в группу, вводить антироссийские санкции.

Накануне обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих обратила внимание на то, что Индия на фоне антироссийских санкций США и их союзников по экономической блокаде России демонстрирует всё возрастающий интерес к товарам из РФ. По ее мнению, это показывает тщетность усилий Вашингтона изолировать Москву.

Представитель Госдепа Нед Прайс 25 июля указал, что РФ якобы превращается в «мирового изгоя». В посольстве РФ в США 19 июля заявили, что Госдеп выдвигает голословные утверждения о «международной изоляции» Москвы. В российском диппредставительстве подчеркнули, что руководство РФ «активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира».

Страны Запада усилили санкции на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация началась после того, как власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве на фоне ухудшившейся обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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