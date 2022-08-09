Свыше 2,6 тыс. жителей Карелии пострадали от укусов клещей

Больше 2,6 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Карелии. Восемь человек заразились энцефалитом.

По данным Роспотребнадзора, только за последнюю неделю к медикам обратились 33 человека. 14 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Петрозаводске, пишет ИА «Карелinform». С начала сезона случаи укусов зафиксированы почти на всех территориях Карелии, кроме Муезерского и Калевальского районов.

В 2022 году лабораторно подтверждены девять случаев заболевания клещевым боррелиозом и восемь случаев энцефалита.

В конце июля министерство здравоохранения республики сообщило о гибели мужчины, который контактировал с зараженным клещом. Медики уточнили, что вредитель не успел присосаться и просто сидел на коже. Однако небольшого контакта оказалось достаточно, чтобы у потерпевшего развился клещевой менингоэнцефалит.