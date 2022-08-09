Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Тюменской области

Житель Тюменской области погиб в результате пожара в частном доме. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Пожар произошел вечером 8 августа в селе Никулино Сладковского района. По данным МЧС, площадь горения составила 120 кв. м. В тушении участвовали девять человек и четыре единицы техники, пишет портал «Наш город». Тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации горения.

Спасатели уточняют, что в 2022 году неосторожность при курении стала причиной свыше 200 пожаров, в результате которых погибли 27 человек.

8 августа сообщалось о гибели трехлетнего ребенка при пожаре в частном доме в Иркутской области. В момент возгорания в доме находилась мать с четырьмя детьми. Обстоятельства возникновения огня устанавливают специалисты.