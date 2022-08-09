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Китайский автобренд Tank приступил к сертификации машин в России

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Китайский суббренд Tank, который принадлежит компании Great Wall Motors, приступил к сертификации своих автомобилей в России. Первым одобрение типа ОТТС должен получить конкурент японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200, модель Tank 500. Об этом сообщило 9 августа издание «Китайские автомобили».

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Учитывая последние тенденции на российском авторынке, представители марки Tank решили предлагать для России дорогие модели и комплектации.

Внедорожник Tank 500 как раз в этом тренде. По некоторым сведениям, «пятисотая» модель на российском рынке придет на замену модели Haval H9. Во всяком случае, так это произошло на китайском рынке.

В Китае полноприводный Tank 500, у которого мотор мощностью 354 л. с., стоит от 335 до 395 тысяч юаней (примерно 3 - 3,54 млн рублей).

Относительно перспектив модели Tank 300 в РФ пока не все однозначно. Издание напомнило, что модель, если дело дойдет до России, то она вступит в определенную стилистическую конкуренцию с «родственным» Haval Dargo.

4 августа китайская компания Great Wall Motor запатентовала в России экстерьер концепт-кара V72. Регистрация облика машины в Роспатенте должна защитить интеллектуальные права на автомобиль на российском рынке.

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