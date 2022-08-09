В Совфеде ответили на призыв Зеленского закрыть страны Запада для россиян

Призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть страны Запада для россиян — это заявление маргинала и человека, который понимает, что проигрывает. Однако некоторые страны ЕС прислушаются к его словам. Такое мнение во вторник, 9 августа, в беседе с «Известиями» выразил сенатор Совет Федерации Сергей Цеков.

По его словам, к такому предложению прислушаются страны -«русоненавистники».

«Я имею в виду Прибалтику, не исключаю, что Польша может такое решение принять. Судя по последним сообщениям, недалеко от них ушла Финляндия, которая создает различные препятствия для приезда граждан России на свою территорию. Какие-то другие страны тоже могут, но не в полной мере», — подчеркнул политик.

При этом политик подчеркнул, что подобные заявления не соответствует признанным нормам международного права в вопросах соблюдения прав человека.

«Специальная военная операция вызвана как раз тем, что международное сообщество, которое следует за США, оно признанные нормы прав человека нарушает и продолжает это делать дальше. Я убежден в том, что на обращение Зеленского отреагируют три-пять стран и не более того», — добавил Цеков.

Как отметил сенатор, заявление Зеленского не является заявлением президента страны, которая претендует на определенное первенство в международных делах.

«Это заявление маргинала, то есть заявление человека, который понимает, что он проигрывает <...> Он вызывает к себе всё меньше интереса и всё больше раздражение», — заключил Цеков.

Накануне Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». При этом Зеленский считает, что подобные меры должны касаться и тех, кто покинул страну.

30 июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам.

Однако в Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Антироссийские ограничительные меры усилились после того, как Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Евросоюза объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, а Чехия, Литва, Норвегия, Эстония и Латвия также приостановили выдачу виз заявителям из России.

В середине февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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