Противотуберкулезный диспансер капитально отремонтировали во Владивостоке

Два отделения противотуберкулезного диспансера капитально отремонтировали за четыре месяца во Владивостоке. В учреждении обновили коммуникации, мебель и оборудование.

Работы прошли в учреждении на улице Флотской. Специалисты привели в порядок фасад здания, заменили системы водоснабжения, вентиляции и отопления. Кроме того, рабочие отремонтировали кровлю и установили новые окна и двери, пишет Vostokmedia. Для манипуляционных кабинетов закуплено новое оборудование.

По словам главного врача диспансера Николая Сидоренко, на текущий момент запущены поликлиническое и рентгенологическое отделения. Учреждение теперь предлагает комфортное нахождение для пациентов, а также понятную навигацию.

В 2021 году за помощью в диспансер обратились свыше 102 тыс. человек.