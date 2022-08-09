В ЛНР заявили об усталости находящихся в Артемовске сил ВСУ

Украинские солдаты, удерживающие Артемовск, начинают выдыхаться, считает офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. Об этом он заявил 9 августа в эфире «Первого канала».

«В районе населенного пункта Артемовск мы отмечаем, что некоторые военнослужащие ВСУ занимают уже вторую и третью линии обороны, то есть интенсивность обороны на некоторых участках местности снижается. Это говорит о том, что они уже начинают выдыхаться», — сообщил он.

Ранее, 6 августа, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении к Артемовску бросили стратегически важные высоты. По словам Киселева, украинские войска держать город долго не смогут, «потому что как раз эти высоты и позволяют контролировать ситуацию и держать под прицелом украинскую армию».

5 августа военный эксперт Владислав Шурыгин выразил мнение в беседе с «Известиями», что Артемовск в ДНР, куда 4 августа вошли военнослужащие союзных сил, скорее всего, будет взят через неделю.

4 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных наступательных действий союзных сил (ВС РФ, силы первого и второго корпусов народных милиций ДНР и ЛНР) в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ покинули позиции, утратив боеспособность из-за больших потерь.

В тот же день начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов сообщил об отходе военных ВСУ из района Семигорье на артемовском направлении и из района шахты «Бутовка» около Авдеевки.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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