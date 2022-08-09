Путин обсудил с президентом Израиля сотрудничество между странами

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с израильским коллегой Ицхаком Герцогом вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе Кремля.

«Подтвержден настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вклад Красной армии в победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в годы Великой Отечественной войны. Также президенты России и Израиля поговорили о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России.

«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — добавили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что разговор был инициирован израильской стороной.

21 июля стало известно, что в связи с возможной ликвидацией в России представительства еврейского агентства «Сохнут», занимающегося вопросом репатриации, в РФ будет отправлена израильская делегация.