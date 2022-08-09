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Волгоградские аграрии досрочно перевыполнили план по сбору зерна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В Волгоградской области аграрии перевыполнили план по сбору зерна на 10%. Поставленная правительством РФ задача выполнена, однако уборочная компания еще не закончена, сообщает региональная администрация.

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На сегодняшний день намолочено 5 млн т зерна из необходимых 4,7 млн т (план, который поставило региону правительство России). Валовый сбор превышает показатель 2021 года на 2 млн т.

В целом уборочная кампания завершена на 73%. По данным на 9 августа, зерновые культуры обмолочены на площади 1,6 млн га из 2,2 млн га.

Средняя урожайность по области составляет 32,6 ц/га, что на 32% выше уровня прошлого года. Многие аграрии называют полученные результаты одними из лучших за всю историю их хозяйств, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Как отмечают в региональном правительстве, для обеспечения собственных нужд Волгоградской области необходимо 1,6 млн т зерна в год. Остальной урожай направляется в другие регионы и на экспорт. В 2022-м поставки идут в Турцию, Египет, Грецию, Кипр, Азербайджан, Ливан, Саудовскую Аравию и другие страны.

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