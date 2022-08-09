СМИ узнали о возможных переговорах Эрдогана с Асадом по совету Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может в ближайшее время провести телефонные переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом . По данным турецкой газеты Haberler от 9 августа, к подобному варианту развития событий Эрдогана побудил диалог с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита в Сочи.

В ходе мероприятия лидеры двух стран обсудили сирийский конфликт. Путин порекомендовал Эрдогану наладить отношения с Асадом, так как совместное решение общего конфликта может способствовать его более эффективному урегулированию.

При этом, как отмечается в публикации, турецкий лидер не готов к личной встрече, однако рассматривает возможность проведения телефонных переговоров. В качестве посредников сторона рассматривает привлечение государств Персидского залива и «мусульманских стран» Африки.

Ситуация в Сирии стала темой для обсуждения между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи 5 августа. Как сообщил тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, очень важно не допускать действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии.

Ранее, 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи в узком составе. Беседа двух лидеров продлилась чуть более четырех часов.

На следующий после встречи день турецкий лидер назвал справедливым подход президента России к решению сирийского вопроса. Эрдоган заявил, что Путин всегда будет с Турцией в вопросах борьбы с терроризмом. Лидеры подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии.