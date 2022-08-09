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Песков прокомментировал рост популярности Путина в Австрии и Германии

Песков о росте поддержки Путина в Австрии и ФРГ: Кремль не видит политических перемен в отношении РФ
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Фото: РИА Новости/Павел Быркин
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Кремль не видит политических перемен в отношении России, но надеется, что рано или поздно они настанут. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 августа прокомментировал заявление австрийской газеты Wiener Zeitung о высоком уровне поддержки России и президента РФ Владимира Путина в Германии и Австрии.

«Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению. Но мы надеемся, что рано или поздно они настанут. В том числе настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

О росте популярности России и Путина в Австрии и ФРГ издание Wiener Zeitung написало ранее, 30 июля. Обозреватель газеты Герхард Лехнер считает, что российский лидер импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой. Он также высказал мнение, что даже в поведении президента Украины Владимира Зеленского жители Германии видят «подстрекательство конфликта, который мешает установлению мира».

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До этого, 8 июля, немецкий журналист Ульрих Райц в материале для Focus написал, что Москва пользуется тремя своими козырями, позволяющими ей эффективно выстраивать международные отношения со странами Запада на фоне действия антироссийских санкций. По словам автора, рычагами, которые делают Россию тактически сильной, являются газ, «мир» и партнерство.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

19 июля инфляция в Австрии по итогам июня выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года. А годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что также стало максимумом с ноября 1981 года.

В мае Путин указывал на то, что авторы антироссийских рестрикций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ и вводить другие антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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