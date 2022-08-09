В Кремле прокомментировали призыв Зеленского изолировать россиян

В Кремле негативно относятся к призывам президента Украины Владимира Зеленского изолировать россиян и запретить им въезд в западные страны. Иррациональность мышления Зеленского в данном случае зашкаливает. Об этом заявил 9 августа на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что попытки изолировать россиян или саму страну не имеют перспектив. По его словам, европейские страны уже активно платят по счетам за санкции против РФ.

«Заявление достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать больше», — отметил пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля также прокомментировал журналистам и аналогичную позицию о необходимости изоляции россиян со стороны ряда европейских стран. Он отметил, что, как правило, такие заявления идут из тех стран, которые признаны Россией недружественными.

«В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран. Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся», — заключил Песков.

Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян накануне в интервью газете The Washington Post. По его мнению, «самые важные санкции — закрыть границы» для жителей России. Он предположил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

В тот же день глава правительства Финляндии Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации. По словам Марин, в правительстве страны уже обсуждается вопрос об ограничении туризма из РФ.

Финский премьер ожидает, что министерство иностранных дел найдет способ снизить поток российских туристов. Сейчас въехать в Финляндию может обладатель визы любой страны Шенгенского соглашения.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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