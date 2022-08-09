Развитие территорий перспективного недропользования на Дальнем Востоке обсудят на сессии ВЭФ-2022

Дальний Восток занимает доминирующую позицию по добыче полезных ископаемых, а также обладает огромным потенциалом для развития нефтегазовой отрасли. На территории региона насчитывается более 2500 тыс. месторождений твердых полезных ископаемых, нефти и газа, углеводородов. Это территория, объединяющая интересы органов государственной власти, компаний-недропользователей и научных институтов в реализации стратегических и инновационных проектов. Перспективы использования недр и их богатств обсудят на тематической сессии на VII Восточном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

«Минерально-сырьевой комплекс Дальнего Востока вносит существенный вклад в экономическое развитие нашей страны и играет важную роль в обеспечении сырьевого суверенитета Российской Федерации как важного фактора национальной безопасности. Сессия в рамках деловой программы ВЭФ-2022 объединит ведущих экспертов и представителей компаний-недропользователей. Уверен, что эта дискуссия будет способствовать появлению новых идей и проектов, полезных как для бизнеса, так и для общества», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Среди приглашенных спикеров — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов; руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров; заместитель генерального директора по международному сотрудничеству госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев; генеральный директор AO «Полиметалл» Виталий Несис; генеральный директор ПAO «ПОЛЮС» Алексей Востоков; президент компании AO «PMK» Всеволод Левин; генеральный директор ООО «Нордголд Менеджмент» Георгий Смирнов; старший вице-президент — производственный директор ПAO «ГМК «Норильский никель» Станислав Степанов и генеральный директор, председатель правления ПAO «Мечел» Олег Коржов, а также генеральный директор AHO «Цифровое недропользование» Андрей Корнийчук и генеральный директор AHO «МЦПО» Вера Браткова. Модератором сессии выступит ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев.

Ключевыми темами дискуссии станут новые перспективы освоения минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. Участники ответят на вопрос «Как обеспечивается сырьевой суверенитет в условиях изменения минерально-сырьевой базы?», а также обсудят расширение «заявительного» принципа выдачи лицензий на право пользования недрами, основные изменения в нормативно-правовой базе, направленные на усиление инвестиционной активности в сферах геологоразведочных работ и освоение месторождений на территориях Дальневосточного федерального округа. Отдельное внимание будет уделено перспективным инвестиционным проектам по твердым полезным ископаемым на Дальнем Востоке.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума — «На пути к многополярному миру». Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 — на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума — фонд «Росконгресс».