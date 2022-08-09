Реклама
Прямой эфир
Наука
Россия вывела на орбиту иранский спутник «Хайям»
Мир
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского изолировать россиян
Мир
МИД обвинил Литву в искусственном обострении темы транзита в Калининград
Мир
В Киеве допустили приезд Зеленского на G20 при условии присутствия Путина
Экономика
В Польше предупредили о наступающем дефиците молока
Общество
За полгода в РФ пресекли 61 преступление террористической направленности
Общество
Лайнер МС-21-310 с российскими двигателями совершил сотый полет
Мир
ВС РФ уничтожили более 300 снарядов для HIMARS в районе Умани
Мир
Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о посещении ЕС россиянами
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
CNN вырезал из интервью с музыкантом Pink Floyd слова о Зеленском
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября
Сюжет:

Развитие территорий перспективного недропользования на Дальнем Востоке обсудят на сессии ВЭФ-2022

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дальний Восток занимает доминирующую позицию по добыче полезных ископаемых, а также обладает огромным потенциалом для развития нефтегазовой отрасли. На территории региона насчитывается более 2500 тыс. месторождений твердых полезных ископаемых, нефти и газа, углеводородов. Это территория, объединяющая интересы органов государственной власти, компаний-недропользователей и научных институтов в реализации стратегических и инновационных проектов. Перспективы использования недр и их богатств обсудят на тематической сессии на VII Восточном экономическом форуме, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

«Минерально-сырьевой комплекс Дальнего Востока вносит существенный вклад в экономическое развитие нашей страны и играет важную роль в обеспечении сырьевого суверенитета Российской Федерации как важного фактора национальной безопасности. Сессия в рамках деловой программы ВЭФ-2022 объединит ведущих экспертов и представителей компаний-недропользователей. Уверен, что эта дискуссия будет способствовать появлению новых идей и проектов, полезных как для бизнеса, так и для общества», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Среди приглашенных спикеров — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов; руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров; заместитель генерального директора по международному сотрудничеству госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев; генеральный директор AO «Полиметалл» Виталий Несис; генеральный директор ПAO «ПОЛЮС» Алексей Востоков; президент компании AO «PMK» Всеволод Левин; генеральный директор ООО «Нордголд Менеджмент» Георгий Смирнов; старший вице-президент — производственный директор ПAO «ГМК «Норильский никель» Станислав Степанов и генеральный директор, председатель правления ПAO «Мечел» Олег Коржов, а также генеральный директор AHO «Цифровое недропользование» Андрей Корнийчук и генеральный директор AHO «МЦПО» Вера Браткова. Модератором сессии выступит ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев.

Ключевыми темами дискуссии станут новые перспективы освоения минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. Участники ответят на вопрос «Как обеспечивается сырьевой суверенитет в условиях изменения минерально-сырьевой базы?», а также обсудят расширение «заявительного» принципа выдачи лицензий на право пользования недрами, основные изменения в нормативно-правовой базе, направленные на усиление инвестиционной активности в сферах геологоразведочных работ и освоение месторождений на территориях Дальневосточного федерального округа. Отдельное внимание будет уделено перспективным инвестиционным проектам по твердым полезным ископаемым на Дальнем Востоке.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума — «На пути к многополярному миру». Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 — на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума — фонд «Росконгресс».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022