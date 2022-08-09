Алиханов заявил об исчерпании лимита перевозок ряда товаров транзитом через Литву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградская область уже исчерпала лимиты перевозки ряда товаров по железной дороге через Литву.

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например [на] отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалы. В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», — заявил губернатор в ходе своего выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее, 9 августа, МИД РФ заявил, что наихудшего развития событий в вопросе калининградского транзита удалось избежать, но ситуация далека от нормальной. В ведомстве подчеркнули, что Литва намеренно и искусственно обостряет ситуацию с транзитом, и потребовали от Вильнюса полного снятия введенных санкционных ограничений со всех видов транспортировки.

До того, 3 августа, руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что власти ждут от Литвы официальный комментарий по вопросу остановки железнодорожного транзита в регион с 1 сентября.

28 июля в Шяуляй-банке заявили о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией с 1 сентября. Также с 15 августа банк не будет проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя.

В связи с этим Россия передала Литве ноту, так как через Шяуляй-банк проводятся операции по калининградскому транзиту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь назвал решение банка ударом по транзиту.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также допустил, что с 1 сентября транзит в регион прекратится. Он отметил, что из-за отказа Шяуляй-банка будет отсутствовать возможность оплаты проезда, а это приведет к тому, что Литва перестанет пропускать транспорт.

Проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область из Литвы начались еще в середине июня. Тогда в полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Только почти спустя месяц было снято 80% ограничений по транзиту в регион. Губернатор Калининградской области назвал это победой российской дипломатии.