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Алиханов заявил об исчерпании лимита перевозок ряда товаров транзитом через Литву

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградская область уже исчерпала лимиты перевозки ряда товаров по железной дороге через Литву.

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«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например [на] отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалы. В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот», — заявил губернатор в ходе своего выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее, 9 августа, МИД РФ заявил, что наихудшего развития событий в вопросе калининградского транзита удалось избежать, но ситуация далека от нормальной. В ведомстве подчеркнули, что Литва намеренно и искусственно обостряет ситуацию с транзитом, и потребовали от Вильнюса полного снятия введенных санкционных ограничений со всех видов транспортировки.

До того, 3 августа, руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что власти ждут от Литвы официальный комментарий по вопросу остановки железнодорожного транзита в регион с 1 сентября.

28 июля в Шяуляй-банке заявили о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией с 1 сентября. Также с 15 августа банк не будет проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя.

В связи с этим Россия передала Литве ноту, так как через Шяуляй-банк проводятся операции по калининградскому транзиту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь назвал решение банка ударом по транзиту.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов также допустил, что с 1 сентября транзит в регион прекратится. Он отметил, что из-за отказа Шяуляй-банка будет отсутствовать возможность оплаты проезда, а это приведет к тому, что Литва перестанет пропускать транспорт.

Проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область из Литвы начались еще в середине июня. Тогда в полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Только почти спустя месяц было снято 80% ограничений по транзиту в регион. Губернатор Калининградской области назвал это победой российской дипломатии.

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