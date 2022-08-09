В МГИМО оценили призыв Зеленского закрыть россиянам въезд в страны Запада

Учитывая политическую обстановку в странах Евросоюза (ЕС), страны сообщества могут ограничить выдачу виз россиянам или перестать их выдавать, сославшись на технические трудности. Такое мнение во вторник, 9 августа, в беседе с «Известиями» выразил директор Центра европейской информации и доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». При этом Зеленский считает, что подобные меры должны касаться и тех, кто покинул страну.

Как отметил Топорнин, с подобной инициативой ранее уже обратились в Совет ЕС главы МИД Латвии и Эстонии. Зеленский же, по словам эксперта, скорее всего, адресует свое заявление Вашингтону, чтобы он оказал давление на Брюссель.

Однако Топорнин подчеркнул, что внешняя политика и визовая политика не являются исключительной компетенцией Брюсселя. И Совет ЕС, и Европарламент (ЕП) могут рассмотреть вопрос о запрете, ЕП даже может принять соответствующую резолюцию. Однако даже если Совет ЕС выступит за запрет выдачи виз россиянам, это все равно не будет обязанностью каждой страны-члена ЕС.

Тем не менее эксперт отметил, что сейчас на многие страны, все еще выдающие шенген гражданам РФ, оказывается давление, и нельзя исключать, что они не последуют примеру балтийских и других стран, переставших выдавать визы россиянам за исключением особых случаев.

«Если учитывать политические ветра в Европе, возможно, что с каждой страной Европы будут проводить работу, и когда наберется критическое большинство, например в поддержку запрета виз заявят немцы, французы, итальянцы, испанцы и даже финны, ситуация намного осложнится. Они вряд ли примут юридически обязывающий документ, но могут сделать так, что государство по техническим соображениям либо максимально ограничит выдачу виз, либо сошлется на отсутствие сотрудников для обработки заявлений и перестанет их выдавать. Такой сценарий вполне вероятен. Потихоньку все больше и больше стран будут прибегать к такой политике», — объяснил Топорнин.



При этом он напомнил о данных недавнего опроса фонда «Общественное мнение», которые показали, что 69% россиян никогда не были за границей, назвав вероятный запрет на поездки россиян в страны Шенгена бурей в стакане воды.

30 июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам.

Однако в Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Антироссийские ограничительные меры усилились после того, как Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Евросоюза объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, а Чехия, Литва, Норвегия, Эстония и Латвия также приостановили выдачу виз заявителям из России.

В середине февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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