Доставляющие нелегалов из Франции в Великобританию компании объявили о скидках

Компании, которые доставляют нелегальных мигрантов из Франции в Великобританию, объявили о скидках. Об этом 9 августа сообщил информационный портал English Headline.

Объявления публикуются на платформе TikTok с лозунгом «Вас будут безопасно сопровождать, пока вы не доберетесь до Великобритании». Как отмечается, реклама в основном нацелена на албанцев. По информации портала, некоторые албанцы используют лазейку в британских законах о борьбе с рабством, утверждая, что являются жертвами торговли людьми. Так они могут получить убежище.

«Стоимость пересечения Ла-Манша, по-видимому, упала почти с £20 тыс. до £5 тыс. — £3 тыс. на человека», — говорится в статье.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 13 апреля сообщили, что власти страны намерены усилить борьбу с нелегалами. Тогда уточнялось, что глава правительства намерен активизировать пресечение несанкционированного въезда через пролив Ла-Манш и таким образом «разрушить бизнес-модель контрабандистов», которые перевозят иммигрантов. В рамках новой программы незаконно попавших в страну иностранцев решено отправлять в Руанду, где они будут ждать проверки документов на получение убежища.

14 июня отправился первый самолет с нелегальными мигрантами в Руанду.

Позже, 19 июня, стало известно, что правительство Великобритании планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов.