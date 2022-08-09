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Росгвардейцы задержали в ЛНР 11 подозреваемых в сотрудничестве с ВСУ в ЛНР

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Фото: РИА Новости
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Росгвардия во вторник, 9 августа, сообщила о задержании на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) 11 человек, которых обвиняют в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). В ведомстве также заявили об обнаружении свыше 100 мин и оружия иностранного производства.

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«Во взаимодействии с ФСБ России при проведении специальных адресных мероприятий в населённых пунктах Луганской Народной Республики задержаны 11 человек по подозрению в пособничестве ВСУ», — рассказала пресс-служба ведомства, добавив, что сотрудниками Росгвардии был обнаружен противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin.

Росгвардейцы изъяли огнеметы и гранатометы, а также снаряды и взрыватели к ним.

23 июля в Херсоне задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинской разведкой. Он предоставлял ВСУ данные о перемещении российских войск в Херсонской области.

25 июня газета The New York Times сообщила, что подразделения специального назначения ряда стран НАТО, предназначенные для диверсионно-разведывательных действий, осуществляют секретную операцию на территории Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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