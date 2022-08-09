Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
2022-08-09 12:03:29
2022-08-09 12:03:29
2022-08-09 12:03:29
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Угроза оползней и наводнений сохраняется - метеорологи обещают продолжение непогоды
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Фото: REUTERS/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH
На столичный регион Южной Кореи обрушился сильнейший за 80 лет ливень, который вызвал наводнения и оползни. В результате семь человек погибли, шестеро пропали без вести. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS
В понедельник вечером на Сеул, соседний портовый город Инчон и окружающую столицу провинцию Кенгидо в час выпадало более 100 миллиметров осадков. Этот показатель стал самым высоким с 1942 года
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Фото: TASS/EPA/YONHAP
Десяткам человек ночью пришлось покинуть свои дома и отправиться пережидать непогоду в школы и другие общественные учреждения
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Фото: TASS/EPA/YONHAP
Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су посетил пострадавший от ливней район Сеула
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Фото: TASS/EPA/YONHAP
Южнокорейская лесная служба выпустила предупреждения об оползнях в 47 городах и уездах по всей стране
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Фото: TASS/EPA/YONHAP
Из-за ливня в регионе было нарушено железнодорожное сообщение
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Фото: REUTERS/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH
80 участков автомобильных дорог были перекрыты
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Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Жители пытаются разгрести завалы на местном рынке, возникшие после дождя и наводнения
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Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Затопленными оказались станции метро, вышел из строя и наземный общественный транспорт
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Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Сотни жителей Сеула эвакуированы, десятки улиц вс еще закрыты для проезда из соображений безопасности
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REUTERS/Kim Hong-Ji
По прогнозам метеорологов, 9 и 10 августа в столичном районе и провинции Канвондо продолжатся ливни —выпадет еще до 300 миллиметров осадков
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