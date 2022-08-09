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Bloomberg спрогнозировал исход возможной битвы США и КНР за Тайвань

Bloomberg: Китай способен потопить флоты Японии и США в случае военного конфликта из-за Тайваня
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Фото: Global Look Press/Lin Jian
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Военно-морские силы Китая превосходят надводные флоты США и Японии и смогут потопить их большую часть. Об этом стало известно во вторник, 9 августа, по итогам учебных игр, которые провели бывшие сотрудники Пентагона и специалисты аналитического Центра стратегических и международных исследований США.

Издание Bloomberg уточняет, что игры симулировали вторжение Пекина на Тайвань и показали превосходство китайского флота над японским и американским.

Аналитики сделали также заключение о том, что Тайвань способен отбиться в случае атаки со стороны Пекина, но это повлечет значительные потери в войсках США и Японии.

«В 18 из 22 раундов игры, сыгранных на данный момент, китайские ракеты потопили большую часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов на земле», — приводит издание слова бывшего аналитика Белого дома Марка Кансиана.

Добавляется, что в первые четыре недели возможного столкновения, силы КНР способны сбить 900 истребителей или штурмовиков США — то есть около половины всего авиапарка ВМС и ВВС Соединенных штатов. Помимо этого, армия Китая может уничтожить все военно-морские силы и половину авиации Тайваня.

По данным издания, игры будут продолжены в сентябре, а их результаты станут известны в декабре.

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Ситуация вокруг Тайваня накалилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.

Пелоси посетила Тайвань 2 августа, а 4 августа Китай начал военные учения возле острова. В МИД КНР заявила, что кризис в Тайваньском проливе вызван действиями США. Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Тайвань является частью КНР, но несколько десятков лет живет как независимое отдельное государство. США заявляют, что не оспаривают принадлежность Тайваня Китаю, однако в то же время оказывают поддержку властям острова.

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