Суд продлил арест устроившему стрельбу в пермском вузе студенту до 27 октября

Арест обвиняемому в убийстве шести человек при стрельбе в пермском вузе бывшему студенту Тимуру Бекмансурову продлен на три месяца. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 27 октября», — сказал судья Сергей Коробейников.

Следующее заседание по делу назначено на 5 сентября.

При вынесении решения учитывалось ходатайство защиты подсудимого о предоставлении дополнительного времени, не менее двух недель, для ознакомления с материалами дела (его объем составляет 105 томов).

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в конце июля. После этого дело было передано в прокуратуру для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд.

26 июля в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Бекмансурова. Он обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям, среди них «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Бывший студент юридического факультета ПГНИУ открыл стрельбу в здании вуза утром 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали. Часть пострадавших получила огнестрельные ранения, другие получили телесные повреждения различной степени тяжести при попытке спастись, выпрыгивая из окон.

Во время задержания нападавший открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ. Медикам пришлось ампутировать ему часть голени.