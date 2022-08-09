Chevrolet выпустит гибридную версию модели Corvette в 2023 году

В компании Chevrolet пообещали, что выпустят для домашнего рынка гибридную модель Corvette в 2023 году, а полностью электрическую версию машины надо ждать не раньше, чем в 2025 году. Об этом 9 августа сообщил немецкий журнал Autobild.

По сообщению издания, практически все легендарные модели известных брендов постепенно отказываются от двигателей внутреннего сгорания.

Вслед за Ford, который перевел на электротягу свой знаменитый Mustang Mach-E, подобный шаг решили предпринять в Chevrolet, чья модель Corvette, скорее всего, тоже не сможет избежать электрификации в будущем.

По предварительным данным, для электрического Corvette, вероятно, будет использована платформа GM Ultium. На этой базе уже представлены такие электромодели, как Hummer EV и Cadillac Lyriq .

Емкость батареи должна составлять от 50 до 200 кВт/ч, включая технологию быстрой зарядки.

Новое поколение знаменитой модели, которую переведут на электротягу к 2025 году, будет конкурировать с такими машинами, как Porsche Taycan, Audi e-tron GT и Tesla.

8 августа Ford сообщил, что в США занял второе место по продажам электромобилей после Tesla. В июле 2022 года Ford сумел реализовать 2173 электропикапа модели Ford F-150 Lightning, 4970 спортивных машин Ford Mustang Mach-E, а также 526 единиц коммерческих фургонов Ford E-Transit.