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Chevrolet выпустит гибридную версию модели Corvette в 2023 году

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Фото: autobild.de
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В компании Chevrolet пообещали, что выпустят для домашнего рынка гибридную модель Corvette в 2023 году, а полностью электрическую версию машины надо ждать не раньше, чем в 2025 году. Об этом 9 августа сообщил немецкий журнал Autobild.

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По сообщению издания, практически все легендарные модели известных брендов постепенно отказываются от двигателей внутреннего сгорания.

Вслед за Ford, который перевел на электротягу свой знаменитый Mustang Mach-E, подобный шаг решили предпринять в Chevrolet, чья модель Corvette, скорее всего, тоже не сможет избежать электрификации в будущем.

По предварительным данным, для электрического Corvette, вероятно, будет использована платформа GM Ultium. На этой базе уже представлены такие электромодели, как Hummer EV и Cadillac Lyriq .

Емкость батареи должна составлять от 50 до 200 кВт/ч, включая технологию быстрой зарядки.

Новое поколение знаменитой модели, которую переведут на электротягу к 2025 году, будет конкурировать с такими машинами, как Porsche Taycan, Audi e-tron GT и Tesla.

8 августа Ford сообщил, что в США занял второе место по продажам электромобилей после Tesla. В июле 2022 года Ford сумел реализовать 2173 электропикапа модели Ford F-150 Lightning, 4970 спортивных машин Ford Mustang Mach-E, а также 526 единиц коммерческих фургонов Ford E-Transit.

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