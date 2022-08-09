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МИД КНР высмеял одним изображением политику США в мире

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Фото: ТАСС/EPA/Roman Pilipey
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Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем аккаунте в Twitter картинку, которая иронично критикует лицемерные слова США о демократии.

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«Демократия или демосумасшествие (от слов democracy и crazy. — Прим. ред.)?» — задал риторический вопрос сотрудник МИД КНР.

На картинке изображены три военных конфликта с участием американских военных, в которых США использовали демократию как повод для применения своих Вооруженных сил: Афганистан, Ирак и Куба.

Ранее, 8 августа, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что внешнюю политику, которую сегодня проводят США, можно сравнить с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее, в понедельник, Китай объявил о продолжении учений у берегов Тайваня. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь возложил ответственность за создание напряженной ситуации в регионе на США. Он отметил, что Вашингтон спровоцировал обострение тайваньского кризиса и должен нести ответственность за последствия.

картинка МИД Китая Чжао Лицзянь

Фото: Twitter

В ответ на действия США Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня 4 августа. Они прошли по всему периметру острова, блокируя морской и воздушный трафик в республику.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

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