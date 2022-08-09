Реклама
Прямой эфир
Наука
Россия вывела на орбиту иранский спутник «Хайям»
Общество
Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ
Мир
Власти Запорожья посчитали неважной реакцию Запада на итоги референдума
Мир
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой после обысков у Трампа
Экономика
В Польше предупредили о наступающем дефиците молока
Мир
Власти ДНР позвали в республику строителей из КНДР
Мир
Биржевая цена газа в Европе опустилась ниже $2000
Общество
IKEA завершит распродажу в России 15 августа
Туризм
Россиянам закрыли для посещения Венсенский замок во Франции
Мир
Wiener Zeitung рассказала о высоком уровне поддержки Путина в Австрии и Германии
Мир
CNN вырезал из интервью с музыкантом Pink Floyd слова о Зеленском
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам провести дополнительный прием до 16 сентября
Сюжет:

Минобороны предупредило о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (АЭС) могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны. Об этом предупредил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье
В городах и селах налаживается мирная жизнь несмотря на усилия Киева помешать этому

Как он напомнил, 7 августа ВСУ обстреляли АЭС, повредив высоковольтную линию. В итоге пришлось снизить рабочую мощность двух энергоблоков. Украинскую атаку Конашенков назвал актом ядерного терроризма, направленного на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

9 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий отметил, что для защиты Запорожской АЭС будут усилены средства противовоздушной обороны. По его словам, станция работает в штатном режиме. Он добавил, что действия ВСУ подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

6 августа глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что в случае аварии на АЭС, вызванной возможным обстрелом ВСУ, последствия по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысят последствия аварий на АЭС в Чернобыле и на японской АЭС «Фукусима».

По его данным, напоминает «Газета.Ru», зона радиационного заражения распространится более чем 5,3 тыс. кв. км и затронет несколько областей Украины, Донецкую и Луганскую народные республики, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

5 августа украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС, добавляет телеканал «Звезда». В результате двух обстрелов были повреждены две линии электропередачи и водородопровод, без электричества и воды остались более 10 тыс. жителей.

Вооруженные силы РФ осуществили прикрытие объекта, АЭС повреждений не получила.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022