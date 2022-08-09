Минобороны предупредило о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (АЭС) могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны. Об этом предупредил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Как он напомнил, 7 августа ВСУ обстреляли АЭС, повредив высоковольтную линию. В итоге пришлось снизить рабочую мощность двух энергоблоков. Украинскую атаку Конашенков назвал актом ядерного терроризма, направленного на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

9 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий отметил, что для защиты Запорожской АЭС будут усилены средства противовоздушной обороны. По его словам, станция работает в штатном режиме. Он добавил, что действия ВСУ подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

6 августа глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что в случае аварии на АЭС, вызванной возможным обстрелом ВСУ, последствия по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысят последствия аварий на АЭС в Чернобыле и на японской АЭС «Фукусима».

По его данным, напоминает «Газета.Ru», зона радиационного заражения распространится более чем 5,3 тыс. кв. км и затронет несколько областей Украины, Донецкую и Луганскую народные республики, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

5 августа украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС, добавляет телеканал «Звезда». В результате двух обстрелов были повреждены две линии электропередачи и водородопровод, без электричества и воды остались более 10 тыс. жителей.

Вооруженные силы РФ осуществили прикрытие объекта, АЭС повреждений не получила.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».