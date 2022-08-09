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Власти Запорожья призвали Киев вспомнить слова Невского перед началом контрнаступления

Член ВГА Рогов призвал Украину вспомнить слова Александра Невского перед началом контрнаступления
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в ответ на заявление властей Украины о контрнаступлении на освобожденные регионы юга страны, напомнил им о словах Александра Невского, сообщает во вторник, 9 августа, «РИА Новости».

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«Перед своим так называемым контрнаступлением пусть вспомнят слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, — цитирует агентство слова Рогова. — Все их планы ждет неминуемое поражение».

Рогов также отметил, что подобные высказывания в первую очередь направлены на внутреннюю украинскую аудиторию, пишет Regnum.

Представители Киева постоянно заявляют о том, что стягивают военную технику и готовят плацдарм к «контрнаступлению» на освобожденные территории. В качестве даты указывался август.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

На сегодняшний день освобождено приблизительно 70% территорий. Киев продолжает контролировать административный центр региона — город Запорожье, где проживает почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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