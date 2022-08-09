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Захарова назвала Зеленского «президентом Левински» после его беседы с Клинтоном

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского лидера Владимира Зеленского «президентом Левински» после его разговора с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Об этом дипломат написала 9 августа в Telegram-канале.

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«Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что президента Украины так прозвала год назад американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

Как напоминает «Газета.Ru», секс-скандал с 25-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински произошел в конце 90-х годов прошлого века. Связь с ней чуть не стоила американскому лидеру Биллу Клинтону своего поста.

Сначала политик отказался признать близкие отношения со стажеркой Белого дома, но Левински предоставила доказательства, что уличило американского лидера во лжи.

Запущенный в его отношении импичмент провалился.

8 августа депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет сравнил украинского президента с Моськой из басни Ивана Крылова «Слон и Моська» за высказывания о последствиях для РФ в случае проведения референдумов на освобожденных территориях Украины. Парламентарий отметил, что не нужно воспринимать всерьез слова президента Украины, поскольку лично он решений не принимает.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса по организации проведения референдума. Документ был подписан на форуме общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

РФ начала спецоперацию 24 февраля на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР и растущих рисков для России со стороны Украины.

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