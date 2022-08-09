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Осужденный пытался сбежать из «Бутырки» под видом рабочего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Попытка побега осужденного произошла в столичном следственном изоляторе № 2 «Бутырка». Об этом 9 августа сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

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По его словам, 31-летний осужденный за разбой пытался сбежать из СИЗО в Москве 8 августа.

«По поступившей информации, осужденного в составе группы из семи заключенных доставили из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского в «Бутырку», — рассказал он.

Мужчина в пункте осмотра присоединился к группе рабочих, проводивших ремонт в здании. Вместе с ними он попытался покинуть территорию изолятора. Сотрудники СИЗО остановили осужденного на КПП и задержали.

Начата доследственная проверка, отмечает «Москва 24».

Ранее в августе полиция задержала обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над собственной дочерью многодетного отца-маньяка Андрея Бовта.

27 июля он сбежал из здания суда в Ленинградской области в день очередного заседания по делу. Источник «Известий» сообщил, что в городе ввели план «Перехват».

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