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Новый российский автобренд получил одобрение типа на свою первую модель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания «Моторинвест» получило первое одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электромобиль Evolute, компактный кроссовер i-Joy. Об этом 9 августа в своем Telegram-канале сообщил производитель.

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Процедура официального подтверждения ОТТС необходима для выдачи электронного паспорта транспортного средства для постановки машины на учет в Госавтоинспекции.

Компания напомнила, что кроссовер обладает запасом хода в 400 км, электромотор 176 л.с.

Быстрая зарядка через разъем CCS-2 c 30 до 80% занимает 30 минут.

Планируемая дата начала производства i-Joy на заводе «Моторинвест» в Липецкой области намечена на III квартал 2022 года.

Компания учредила собственные дилерские центры Evolute в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи.

5 августа портал Drom.ru написал, что представленная модель Evolute, электроседан Evolute i-Pro, которая выйдет на российский рынок, представляет из себя китайский электромобиль Aeolus E70 производства DongFeng Motor. Эта машина в свою очередь сделана китайцами на основе японской модели Nissan Bluebird Sylphy G11.

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