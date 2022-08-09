В Минцифры предложили собирать биометрию без согласия ее владельцев

Минцифры РФ предложило собирать личные данные россиян для единой биометрической системы (ЕБС) без их согласия. Об этом 9 августа сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к проекту приказа ведомства, которые уже отправили в аналитический центр при правительстве России.

Уточнятся, что согласия граждан на сбор и актуализацию данных в ЕБС не требуется, поскольку такой порядок уже закреплен в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля.

Поправки также упрощают передачу данных из других информационных систем в ЕБС. Теперь необходимо, чтобы слепок содержал либо изображение лица, либо образец голоса, хотя раньше требовалось и то, и другое. При этом использовать данные может только организация, которая разместила их в системе.

В ведомстве считают, что поправки помогут повысить безопасность обработки и хранения биометрических данных россиян.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что Минцифры предложило изменить порядок сбора данных абонентов через систему технических средств для обеспечения проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), установленную на сетях по требованию ФСБ. Согласно новым правилам, системы СОРМ должны отдельно выделять и хранить трафик интернет-звонков абонентов, его геопозицию и историю браузера.

Днем ранее Минцифры выступило с предложением ввести штраф за отсутствие у оператора систем СОРМ. Отмечалось, что малые операторы не хотят внедрять такие системы ради экономии средств. Однако подобное оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора.