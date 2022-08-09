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В России рынок новых автобусов в июле снизился на 20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский рынок новых автобусов в июле 2022 года снизился на 20%. В РФ было куплено всего 904 новых автобуса. Об этом 9 августа сообщило агентство «Автостат».

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Эксперты отметили, что 62% купленных в июле новых автобусов были отечественного производства, а 22,5% представленных на рынка были производства белорусского автопрома.

Самым продаваемым автобусным брендом стал Павловский автобусный завод, входящий в «Группу ГАЗ». Он реализовал 303 пассажирских машины, этот показатель на 40% меньше, чем в июле 2021-го.

На второе место вышло белорусское ОАО «МАЗ» с результатом 203 автобуса (рост в 10,7 раза).

Далее следуют отечественный Volgabus (88 шт.) и китайский Yutong (81 шт.; рост почти в 4 раза).

Замкнул пятерку лидеров снова отечественная марка, бренд LIAZ. Он реализовал 61 экземпляр (-64%).

Если брать модельный рейтинг, то лидирует ПАЗ-3204, который в июле разошелся тиражом в 149 единиц. Белорусский МАЗ-203 сумел занять второе место с результатом 105 купленных автобусов. На третьем месте находится его товарищ по заводу, МАЗ-206 (98 шт.)

Эксперты подсчитали, что по итогам 7 месяцев 2022 года в России было куплено 7219 новых автобусов, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Аналитики отметили, что из общего количества 121 пассажирская машина для нужд общественного транспорта пришлась на класс электробусов (1,7% рынка).

27 июля КамАЗ поставил в Новосибирск вторую партию автобусов «Нефаз» большого класса. Все машины для работы на регулярных маршрутах снабжены моторами, работающими на компримированном природном газе.

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