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CNN вырезал из интервью с музыкантом Pink Floyd слова о Зеленском

CNN вырезал из интервью с основателем Pink Floyd Уотерсом слова о поддержке Зеленским Минских соглашений
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Фото: Global Look press/Angel Marchini
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Американский телеканал CNN вырезал из интервью с основателем британской рок-группы Pink Floyd Уотерсом слова об изменившейся позиции президента Украины Владимира Зеленского по Минским соглашениям. Об этом стало известно 9 августа.

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Заявления музыканта нет в версии интервью, опубликованной на сайте телеканала. Полная версия опубликована на канале СМИ в сервисе видеохостинга YouTube. В интервью осталась часть его фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.

«Почему они (США) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений... когда его избрали 73% населения Украины?» — задался вопросом Уотерс в полной версии беседы.

Он отметил, после этого «кто-то нашептал ему на ухо» и политик поменял мнение о мире в Донбассе и примирении с Россией.

Интервью было опубликовано 6 августа. В нем Уотерс заявил, что президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, а спецоперация по защите Донбасса стала реакцией на продвижение НАТО вплотную к границам России, хотя в альянсе обещали этого не делать.

На следующий день посол Украины в Вене Александр Щерба посоветовал Уотерсу переехать в Россию. По его словам, музыкант не раз заявлял противоположные точки зрения относительно ситуации на Украине.

В августе 2018 года музыкант Уотерс попал в базы данных сайта «Миротворец», его персональная карточка появилась в разделе «Чистилище». Рокера внесли в базу за «антиукраинскую пропаганду, участие в попытках легализации «аннексии» Крыма Россией и покушение на территориальную целостность Украины».

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что «войну» на Украине развязал коллективный Запад. Глава государства опроверг утверждения западных стран, что Россия виновна в происходящем. Также он подчеркнул, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации, поскольку ее начало означает переход к иному миропорядку.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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