Суд отклонил иск актера Прилучного к «Комсомольской правде»

Останкинский суд Москвы отклонил иск актера Павла Прилучного о защите чести, достоинства и деловой репутации к АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Об этом во вторник, 9 августа, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Суд отказался удовлетворить исковые требования актера, посчитав его доводы необоснованными.

В иске Прилучный просил признать клеветой статью, опубликованную о нем издательским домом, а также заплатить ему один миллион рублей в качестве моральной компенсации.

По данным «Известий», речь идет о материале, в котором говорилось о больших долгах актера, неоплаченных штрафах и проблемах в личной жизни после развода с актрисой Агатой Муцениеце. Также в статье упоминалось о драке с участием Павла Прилучного и владельца местного клуба в Калининграде в 2020 году.

Павел Прилучный снимается в кино с 2007 года, однако популярность к нему пришла только в 2014 году после роли Игоря Соколовского в сериале «Мажор». Всего за карьеру актер снялся в 66 проектах, среди которых такие популярные, как «Девятаев», «Союз спасения», «Призрак», «Возмездие», «Желтый глаз тигра».