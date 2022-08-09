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NYT: агенты ФБР могли искать в имении Трампа документы из Белого дома

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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. С большой долей вероятности, их интересовали документы из Белого дома. Об этом 9 августа сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

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«Обыск <…> был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в резиденцию в Мар-а-Лаго после того, как покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов», —говорится в материале.

Источник газеты сообщил, что агенты проводили обыск с целью выяснить, остались в поместье Трампа какие-либо документы.

Всего сотрудники ФБР обнаружили 15 коробок с секретными материалами. Отмечается, что Трамп откладывал выдачу этих документов до тех пор, пока не возникла угроза применения мер по их изъятию. Вместе с обысками активизировались также допросы бывших сотрудников администрации Трампа.

Сам Трамп считает, что обыски направлены на то, чтобы воспрепятствовать ему выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году.

Ранее днем ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

По данным телеканала NewsNation, обыск в доме Трампа продолжался более девяти часов, с 9:00 (16:00 мск понедельника) до 18:30 (01:30 мск вторника). Отмечалось, что во время обыска присутствовали трое адвокатов экс-президента США.

Телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что в ходе следственных действий агенты ФБР, в частности, взломали «относительно новый» сейф в резиденции Трампа. Коробки с секретными материалами были вывезены за пределы территории поместья для дальнейшего изучения. По словам источника, правоохранители не особо просматривали изъятые на территории резиденции бумаги.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это эскалация и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима.

Начальник юридического отделения в штабе избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Марк Элиас высказал мнение в Twitter, что обыски ФБР в доме Трампа, связанные с архивными документами, могут стать препятствием в случае, если тот решит баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Он указал на то, что, согласно законам США, лицо, которое скрывает, портит, уничтожает документы, подделывает документы, находящиеся в его ведении, должно быть лишено возможности занимать посты в США.

8 августа обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.

В тот же день также сообщалось, что почти половина жителей США уверена, что второй срок президента Джо Байдена или же возвращение в Белый дом Трампа не принесет стране ничего хорошего. Такой поворот событий американцы считают худшим сценарием.

Сейчас работу действующего лидера США одобряют лишь 38% американцев, что является самым низким показателем с момента его инаугурации.

И Байден, и Трамп уже анонсировали свое участие в следующих президентских выборах в 2024 году.

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