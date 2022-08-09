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Обозреватель Wiener Zeitung заявил о высоком уровне поддержки РФ в Германии и Австрии

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Высокий уровень поддержки РФ и российского президента Владимира Путина наблюдается в Германии и Австрии, заявил обозреватель австрийской газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер 30 июля.

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Он считает, что среди местного населения по-прежнему много сторонников России.

По словам обозревателя, российский лидер импонирует «правым» критикой ультралиберальной гендерной политики, «левым» — антинатовской риторикой.

«Всегда была сентиментальная склонность к России, особенно в Германии. Гигантская империя на Востоке была достаточно таинственной, чтобы воспламенять воображение и вызывать интерес, которого никогда не видели, например в ее ближайшем соседе Польше», — написал он.

Кроме того, Лехнер отметил, что растущая инфляция и цены, угроза перебоев с поставками российского газа «снижают энтузиазм в отношении Украины».

«Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта», — добавил он.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью газете Corriere della Sera 21 мая отметил, что Австрия держит нейтралитет и выступает за диалог с Россией. Также он подчеркнул, что неправильно исключать Москву из всех площадок международного диалога.

18 июля Шалленберг заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на экономику Австрии, так как РФ является важным торговым партнером.

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