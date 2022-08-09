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В Польше предупредили о наступающем дефиците молока

В Польше предупредили о наступающем дефиците молока из-за высоких затрат на энергию
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Фото: Global Look press/Sina Schuldt
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В Польше предупредили о наступающем дефиците молока из-за высоких затрат на энергию и ограничений на энерго- и газоснабжение. Об этом 8 августа написала газета Biznes Wprost.

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В этой связи Союз переработчиков молока Польши обратился к правительству с просьбой оказать поддержку производителям молочной продукции. В союзе отметили, что недостатка молока на молочных заводах нет, а проблема заключается именно в высоких энергозатратах.

«В настоящее время молочные предприятия получают письма от поставщиков энерго- и газоснабжения, согласно которым планируется ввести планы по ограничению потребления этих коммунальных услуг до уровней, не позволяющих поддерживать производство, хранение и даже эксплуатацию внутриплощадочных очистных сооружений. очистные сооружения», — написала ассоциация польских переработчиков молока.

Они предупредили, что всего два-три дня проблем с энергоснабжением могут привести к настоящей катастрофе. Сокращение потребления приведет к тому, что многие продукты станут непригодными для продажи.

«Переработка молока является специфической отраслью пищевой промышленности, поскольку в отличие от других отраслей сырье, то есть молоко, не может ждать несколько дней для переработки, а готовые продукты не могут храниться без заданного уровня энергообеспечения», — указали молочники.

Ранее о возможном дефиците молока предупредили французов. В Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Франции 6 августа сообщили, что для производства молока необходим фураж, главным образом люцерна и кукуруза, которые в этом году не уродились.

Ожидается, что Франция столкнется с дефицитом продукта уже осенью. В то же время нехватка молока приведет к уменьшению в магазинах количества молочной продукции. Французам придется обходиться не только без молока, кефира, но и йогуртов, сыров и других продуктов.

До этого, в июле, сообщалось, что стремительный рост цен на корма для животных и электроэнергию может привести к дефициту молочных продуктов в Великобритании. Фермеры страдают из-за резкого роста цен на топливо, корм для животных и удобрения, в то время как нехватка рабочих рук также наносит ощутимый урон отрасли, отмечали производители.

При этом 5 июля появилась информация о том, что с приходом зимних холодов часть британских предприятий может и вовсе остановить свою работу, если поставки российского газа в Европу прекратятся.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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