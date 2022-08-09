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Посол Антонов заявил о приближении США к опасной черте в противостоянии с Россией

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США продолжают подливать масло в огонь конфликта вокруг Украины, что демонстрирует последняя поставка продукции военного назначения Киеву в $1 млрд. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил посол РФ в этой стране Анатолий Антонов.

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Он обратил внимание на циничность заявлений Вашингтона об усилении позиций украинской стороны за столом переговоров, а также акцентировал внимание на том, что соответствующие действия можно охарактеризовать как очередное подтверждение курса США на максимальное затягивание конфликта на Украине и в Донбассе.

«Недальновидные шаги Вашингтона создают иллюзию у беспринципных деятелей в Киеве о возможности «измотать» Россию и победить на поле боя. В результате растет число жертв авантюрной политики правящего класса Украины», — говорится в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

Неконтролируемое накачивание Украины западным оружием реализовало угрозу для всей Европы, которая выражается в атаках украинских боевиков на Запорожскую атомную электростанцию с использованием вооружений западного образца, добавил высокопоставленный дипломат.

8 августа Пентагон объявил об очередном пакете поставок вооружений Украине на $1 млрд. Как добавляет «Газета.Ru», в него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитных ракетных комплексов NASAMS, а также артиллерийские снаряды и 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В июле в Пентагоне сообщили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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