Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) могут привести к глобальной техногенной катастрофе, которая затронет многие страны. Об этом 6 августа заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и на «Фукусиме», — отметил он в докладе.

Мизинцев уточнил, что при негативном сценарии зона радиационного заражения распространится более чем 5,3 тыс. кв. км и затронет Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Полтавскую, Херсонскую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Винницкую области, Донецкую и Луганскую народные республики, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

По словам генерала, ситуация может обостриться особенно в случае попадания в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий.

«Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации», — заявил он.

Об опасности для всей Европы и мира ввиду неконтролируемого накачивания Украины западным оружием говорил и посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что сторонники президента Украины Владимира Зеленского подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС.

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с «Известями» сказал, что обстрелы Запорожской АЭС — это попытка использовать ядерный объект в качестве оружия массового поражения. Он считает, что все удары наносятся целесообразно и осознанно.

В ночь на 7 августа украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится все опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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