Четыре человека погибли и еще 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории республики погибли 4 человека и еще 17 мирных жителей получили ранения, из них 1 подорвался на мине ПФМ-1 (противопехотной мине «Лепесток», запрещенной конвенцией ООН. — Ред.)», — сообщается в Telegram-канале штаба.

Граждан призвали реже выходить из домов и обращаться в МЧС при обнаружении взрывоопасных предметов.

Ранее во вторник украинские боевики произвели обстрел города Макеевки с применением 155-мм снарядов, поставленных Киеву странами НАТО. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) уточнили, что три снаряда выпущены со стороны населенного пункта Орловка, о пострадавших не сообщалось.

В этот же день корреспондент «Известий» рассказал о жизни людей в постоянно обстреливаемом Донецке. Журналист отметил, что по Донецку ежедневно выпускается по 400 снарядов и больше. Раньше такие цифры приходились на 1–2 дня в неделю. При этом ракеты с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» рассыпаются бесперебойно. В итоге четыре района города превращены в минное поле, а количество раненых — оставшихся без ноги — перевалило за три десятка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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