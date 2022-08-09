Президент Украины Зеленский потребовал от стран Запада закрыть въезд для граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для граждан России. Об этом он заявил в интервью The Washington Post в понедельник, 8 августа.

По его словам, данное решение должно повлиять на проведение Москвой специальной военной операции по защите Донбасса. Закрытие границ западными странами станет «самыми важными санкциями, подчеркнул политик.

«Какие бы ни были русские… пусть едут в Россию», — добавил он.

По мнению Зеленского, россияне хотят быть изолированными от мирового сообщества.

«Ты говоришь всему миру, что он должен жить по твоим правилам. Тогда иди и живи в своей стране», — сказал он журналистам.

Как добавляет Федеральное агентство новостей, накануне президент Украины внес в Верховную раду проект о расширении антироссийских санкций. Рестрикции будут затрагивать как физические, так и юридические лица.

7 августа глава правительства Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации на Украине. Она выразила надежду, что министерство иностранных дел найдет способ снизить поток российских туристов.

5 августа консульство Болгарии на неопределенный срок приостановило выдачу виз россиянам.

В этот же день посольство Латвии заявило о прекращении выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Отмечалось, что исключение составят случаи въезда на похороны близких родственников.

4 августа сообщалось, что почти 60% опрошенных жителей Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам РФ.

3 августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.