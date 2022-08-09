Россиянам закрыли для посещения Венсенский замок во Франции

Граждане России больше не могут посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн), в котором также находятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Об этом 9 августа сообщил журнал Paris Match со ссылкой на AFP.

Причиной названа внутренняя директива, изданная после начала Россией спецоперации по защите Донбасса.

В расположенном к юго-востоку от Парижа замке находится один из центров Исторической службы защиты, чьи библиотеки и архивы доступны для публики при определенных условиях.

30 июля двум россиянкам было отказано во входе в замок.

«Охранник у металлоискателя попросил показать мой паспорт», — рассказала одна из двух молодых женщин.

После этого ей отказали в доступе. Когда женщина попыталась договориться со вторым охранником, ее так же не пропустили. Причиной отказа охранники назвали российское гражданство женщин.

По словам женщины, она работала в России журналисткой и покинула страну из-за спецоперации.

В минобороны Франции на запрос СМИ ответили, что доступ в любые помещения ведомства для россиян ограничен. Однако, если посещение замка было необходимо россиянке по профессиональной деятельности, этот вопрос решается через запрос.

В июле российских пациентов перестали принимать в ряде британских клиник. С российскими артистами проводятся беседы, в ходе которых от них требуют отказа от поддержки РФ и от демонстрации своей позиции по поводу ситуации на Украине, рассказал посол РФ Андрей Келин.

21 апреля председатель совета российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов рассказал о травле русскоязычных детей в ирландских школах. Он отметил, что подобные случаи участились после начала российской спецоперации.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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