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Wiener Zeitung рассказала о высоком уровне поддержки Путина в Австрии и Германии
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Wiener Zeitung рассказала о высоком уровне поддержки Путина в Австрии и Германии

Обозреватель Wiener Zeitung Лихнер рассказал о высокой поддержке России в Австрии и Германии
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Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ
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В Германии и Австрии высокий уровень поддержки России и президента Владимира Путина. Об этом пишет обозреватель австрийской газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер 30 июля.

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«Но откуда берется эта своеобразная симпатия к Путину и России, которая особенно велика в немецкоязычных странах? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой», — сообщил он.

Лехнер отмечает, что среди населения растет недовольство политикой правительства из-за санкций: в стране повышаются инфляция и цены, включая нехватку газа. Он также высказал мнение, что даже в поведении президента Украины Владимира Зеленского жители Германии видят «подстрекательство конфликта, который мешает установлению мира».

По мнению Лехнера, поддержка Украины среди населения обманчива, если посмотреть на публикации в Сети.

6 августа СМИ ФРГ предупредили, что рекордная инфляция и рост цен на топливо могут привести Германию к волне протестов этой осенью и зимой. Протестная активность уже сейчас заметна в Берлине, а также в Баварии и Саксонии.

Днем ранее стало известно, что немецкая компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

19 июля инфляция в Австрии по итогам июня выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года. А годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что также стало максимумом с ноября 1981 года.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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