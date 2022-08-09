Власти Херсона заявили о готовности отразить попытки наступления армии Украины

Херсонская область готова отразить попытки наступления армии Украины. Об этом 9 августа заявил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков, если такой преступный приказ им будет отдан режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, готового вести войну до последнего украинца ради уничтожения страны», — сказал он «РИА Новости».

Стемоусов заверил, что никакого прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) быть не может.

«Надежную защиту границ региона обеспечивает Министерство обороны России», — добавил замглавы администрации области.

Ранее, 11 июля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский отдал приказ отвоевать южные утраченные территории. При этом он отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» заявил, что у Украины нет возможности не то что отвоевать утраченные земли, но и вести «внятное контрнаступление». По словам специалиста, Украине неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад, а заявления о контрнаступлении нужны для того, чтобы поддерживать боевой дух.

30 июля бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение, что поставленная перед ВСУ задача отбить Херсонскую область находится за гранью возможного. По его словам, в настоящий момент этого не сможет сделать ни одна армия мира, стремление же Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.

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