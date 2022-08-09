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Антонов: США подливают масло в огонь конфликта, выделяя дополнительную помощь Украине

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Соединенные Штаты Америки продолжают «подливать масло в огонь» конфликта вокруг Украины, что демонстрирует последняя поставка продукции военного назначения (ПВН) Киеву в $1 млрд. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

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В этой связи дипломат подчеркнул циничность заявлений об усилении позиций украинской стороны за столом переговоров, а также акцентировал внимание на том, что соответствующие действия можно охарактеризовать как очередное подтверждение курса Вашингтона на максимальное затягивание конфликта на Украине и в Донбассе. Как дополняет «Федеральное агентство новостей», действия США всё больше приближают их к опасной черте противостояния России.

«Недальновидные шаги Вашингтона создают иллюзию у беспринципных деятелей в Киеве о возможности «измотать» Россию и победить на поле боя. В результате растет число жертв авантюрной политики правящего класса Украины», — говорится в опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне сообщении.

Дополнительно Антонов предупредил, что неконтролируемое накачивание Украины западным оружием реализовало угрозу для всей Европы, которая выражается в атаках украинских боевиков на Запорожскую атомную электростанцию с использованием вооружений западного образца. Таким образом проявляются трудности замалчивания неприглядных сторон военного содействия киевскому режиму.

Таким образом российским дипломат прокомментировал очередную поставку военной помощи Украине от США, о которой Пентагон объявил в понедельник, 8 августа. В денежном выражении пакет составил $1 млрд, в его состав вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитных ракетных комплексов NASAMS, а также артиллерийские снаряды и тысяча переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin — согласно оценке Reuters, соответствующая поставка стала одной из крупнейших.

Ранее, 7 августа, в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS были приведена статистика, согласно которой большая часть (70%) поставляемого Украине оружия не доходит до фронта боевых действий. По данным авторов материала, это результат коррумпированности киевского режима. При этом американский конгресс расценил большую часть военной помощи как мошенничество.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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