CNN: агенты ФБР в Мар-а-Лаго обыскивали офис и жилые комнаты Трампа

Агенты ФБР обыскали резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, в ходе чего они проверили офис и жилые помещения, в которых мог находиться бывший хозяин Белого дома. Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, 8 августа.

По информации источников, сотрудники правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году, в том числе секретные.

Нынешний президент Джо Байден, по словам высокопоставленного чиновника администрации, не знал об обыске в Мар-а-Лаго до тех пор, пока об этом не сообщили в новостях. Адвокат Трампа Бобб заявила, что ФБР изъяла документы.

Politico сообщает, что Трапа во время обысков в доме не было.

По словам собеседника The New York Times, произошедшее было совершенно неожиданно и то, как машины ФБР подъезжали к курорту Палм-Бич, выглядело «как сцена из фильма «Крепкий орешек».

«Не менее 100 агентов ФБР ворвались в дом Трампа», — передает его слова «Газета.Ru».

Ранее днем ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.



Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски в доме Трампа. Как сообщается, Десантис считается одним из основных кандидатов на пост президента США от республиканцев в 2024 году, в особенности, если из гонки выпадет Трамп.

Сам Трамп считает, что «рейд был политически мотивированным и несущественным».

Также 8 августа обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.