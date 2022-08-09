Старший сержант Мансуровский лично обезвредил более 20 мин

Минобороны РФ 9 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Старший прапорщик Дмитрий Косюг с первых дней спецоперации восстанавливает вооружения и военную технику, поврежденную во время боев. В его задачу входит ремонт, замена узлов и агрегатов на автомобильной технике, а также восстановление машин на гусеничном ходу. Всего благодаря грамотности и профессионализму старшего прапорщика Косюга было возвращено в строй более ста единиц техники, в том числе автомобили Урал и КамАЗ, а также многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ.

Старший сержант Антон Мансуровский выполнял задачу по взятию важного рубежа, занятого украинскими неонацистами. Под массированным артиллерийским огнем Мансуровский разрушал объекты боевиков и обезвредил более 20 мин. При этом он также обнаружил и уничтожил пулеметную точку радикалов с расчетом, после чего поразил штатным оружием автомобиль националистов. Мужество, отвага и профессионализм старшего сержанта Мансуровского позволили выполнить боевую задачу по захвату важного рубежа и способствовали продвижению российских подразделений.

Командир батальона, старший лейтенант Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Евгений Рябец ранее служил в МВД Украины, но после событий 2014 года вступил в ополчение родной республики. Батальон старшего лейтенанта Рябца принимал участие в освобождении крупных населенных пунктов ЛНР, взятии десятков укрепрайонов противника и уничтожении боевой техники боевиков. Он уверен, что Донбасс вскоре будет освобожден от радикалов и вместе с бойцами своего подразделения делает все возможное доя того, чтобы это произошло как можно скорее.

8 августа Минобороны России рассказало про подвиг старшины Николая Попова, который вывел свой автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив ее поражения националистами и подрыва боекомплекта, а также оттащил на себе раненого товарища в укрытие и оказал ему первую медицинскую помощь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».