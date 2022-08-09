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Частные инвесторы пожаловались на брокеров в Центробанк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Частные инвесторы стали обращаться в Центробанк (ЦБ РФ) с жалобами на то, что брокеры затягивают предоставление документов, необходимых для обращения в суд. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе регулятора во вторник, 9 августа.

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Речь идет о документах на владение активами, брокерском договоре и других бумагах, нужных для подачи исков против брокеров из-за нарушения прав и понесенных убытков.

О таких проблемах «Известиям» рассказали клиенты ВТБ, компаний «Открытие Инвестиции» и «Альфа инвестиции», которые считают некорректной так называемый перенос своих инвестпортфелей после введения американских санкций.

Некоторые инвесторы говорят, что брокеры обещают выдавать документы «до года». В ЦБ напомнили: запросы клиентов должны обрабатываться максимум за 30 дней, а ряд справок положено выдавать в течение 10 дней.

«Первого августа мы посетили отделение ВТБ. Запросили брокерский договор, но выдать нам его отказались, сказав, что он формируется в личном кабинете, хотя брокер сам нам ранее принудительно закрыл счет. Еще просили затратные документы, включающие справку о балансовой стоимости. Но, по словам менеджера, оказалось, что на их подготовку уйдет от десяти дней до года», — рассказала создатель Telegram-чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко.

Она добавила, что запрашиваемые бумаги нужны для обращения в суд. А брокеры, по ее мнению, специально затягивают выдачу документов, чтобы прошел срок исковой давности для таких дел.

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ни туда, ни суда: инвесторы пожаловались в ЦБ на проблемы с исками против брокеров»

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