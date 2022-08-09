«Известия» рассказали о жизни людей в постоянно обстреливаемом Донецке

По Донецку ежедневно выпускается по до 400 и выше снарядов. Раньше такие цифры приходились на 1–2 дня в неделю. Гибель гражданских лиц фиксируется каждый день. Как в этих условиях живут в столице Донецкой Народной Республике (ДНР), узнали «Известия».

Четыре района города превращены в минное поле — ракеты с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» рассыпаются бесперебойно, количество раненых — оставшихся без ноги — перевалило за три десятка.

Среди новшеств последних дней, которое использует вооруженные формирования Украины (ВФУ), ударяя по жилой застройке — снаряды на парашютах с кассетой, начиненной поражающими элементами. Парашют раскрывается на высоте 50 м, а в трех метрах от земли разрывается снаряд.

Как сообщили «Известиям» в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), подобного в Донецке и на других участках фронта прежде наблюдать не приходилось.

Установлено, что это немецкие снаряды «SMArt» 155-го калибра. Весит такой 47 кг, и предназначен, преимущественно, «для уничтожения бронированных машин противника». Используется он, однако, как и всё остальное оружие, против обычных граждан Донбасса.

Первые прилеты пришлись рядом с театром. Практически сразу еще несколько снарядов легли у гостиницы «Донбасс-Палас», что располагается по соседству, через сквер.

Самая чудовищная картина, запечатленная камерой наружного наблюдения у отеля — гибель проходившей мимо здания женщины. Светлое легкое платье, каблуки, расслабленная походка — она идет, не торопясь, наслаждаясь солнечным утром (на часах начало одиннадцатого).

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«День сменяет день, трагедия трагедию»