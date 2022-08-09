На Украине заявили о планах Запада принудить Киев к договору с Россией

Появление информации о проблемах в отношениях Украины и западных стран может свидетельствовать о том, что Запад желает подтолкнуть Киев к компромиссу с Россией. Об этом 9 августа рассказало издание «Страна.Ua» со ссылкой на источник в политических кругах Украины.

Как рассказал собеседник издания, существует две возможные версии распространения подобной информации. Первая — западные лидеры хотят добиться заключения неких договоренностей Киева с Москвой.

«Отсюда и разговоры о «недоверии», и участившаяся критика в западных СМИ, и доклад Amnesty International о том, что украинская армия стреляет из жилых кварталов и базируется в школах и больницах, ну и главное — явно недостаточные поставки оружия и финансовая помощь», — поделился украинский чиновник.

Вторая версия — неких договоренностей с Россией хочет добиться президент Украины Владимир Зеленский. Связано это, как полагает чиновник, с тем, что у украинских боевиков отсутствуют силы для контрнаступления, в то время как союзные войска России и республик Донбасса, наоборот, продвигаются вперед по всему фронту, из-за чего Украина оказывается в проигрышном, безвыходном положении, подытожил он.

4 августа организация Amnesty International заявила, что украинские боевики продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что своими действиями радикалы ставили мирное население в рискованное положение.

Доклад прокомментировал Владимир Зеленский. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Действия организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

6 августа глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук приняла решение об уходе с занимаемого ею поста после скандала вокруг публикации о преступлениях украинских националистов. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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